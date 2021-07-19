Pekin’deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı | Video

Çin’in başkenti Pekin’de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalanlar, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Pekin Belediyesi tarafından, 8 bin kişiden oluşan ekip görevlendirildi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan insanlar, ekipler tarafından botlarla evlerinden tahliye edildi. Sağanak yağışlar nedeniyle kentte turuncu alarma geçilirken, en az 350 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Pekin Demiryolu İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 10'dan fazla tren hattında seferlerin askıya alındığı kaydedildi.