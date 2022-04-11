Pencerelere çıkıp çığlık çığlığa bağırdılar! Hükümetin kararlarına tepki gösteren Çin halkının görüntüleri gündeme oturdu | Video

Çin 2 yılın ardından yeniden korona kriziyle karşı karşıya. Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapanma tedbirlerinin yeniden uygulanması halkın tepkisine yol açtı. Belirsiz süreyle uzatılan kapanma nedeniyle halk çok katlı binaların camlarına çıkıp camlarda çığlıklar attı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde halkın sabrının taştığı ifade edilirken, hükümet ise anonslar yaparak halkı sağduyulu olmaya çağırdı. Öte yandan marketlerin bomboş olması ülkede bir gıda krizinin yaşandığı iddialarını da gündeme getirdi. Bir Çinli ise hasta babasının hiçbir hastanenin kabul etmediğini söyleyerek "İnsanlık nerede?" diye isyan etti.