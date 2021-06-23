Video Dünya Peru'da 6.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video

Peru'da 6.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video

Peru'da 6.0 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video
23.06.2021 | 15:47

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Peru, 6.0 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem anı güvenlik kameralarına yansırken, halk büyük panik yaşadı.

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Güney Amerika ülkesi Peru'da Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 21.54'te 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Mala'nın 33 kilometre güneybatısında, başkent Lima'nın yaklaşık 100 kilometre güneyinde olduğu aktarıldı. 32 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, halk büyük panik yaşadı. Peru nüfusunun yaklaşık üçte biri olan 9.7 milyon kişiye ev sahipliği yapan başkentte sakinler, şiddetli sarsıntının ardından kendini sokağa attı. IGP Başkanı Hernando Tavera, "Geçtiğimiz yıllara göre Lima'da hissedilen en güçlü depremlerden biriydi" dedi. 60 yaşındaki Julia Lazaro Rodriguez de, "Çok güçlüydü, tüm evi salladı, dışarı çıkmak zorunda kaldık" diye konuştu. Mala Belediye Başkanı Sonia Ramos ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, "İnsanlar sokakta, şoktan bayılanlar olduğu bilgisi var" ifadelerini kullandı.

Yerel medya, 80 metre yüksekliğindeki kayalıklardan bazı parçaların düştüğünü, Lima'nın plajlarıyla ünlü turistik yeri Costa Verde boyunca yolun trafiğe kapandığını belirtti. Başkent dışındaki bazı noktalarda da küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldiği aktarıldı.

DEPREM ANI KAMERADA
Peru'yu sarsan şiddetli depremde ölen ya da yaralanan olmazken, deprem anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Başkent Lima'daki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında elektrik kablolarının sallandığı görüldü. Depremin hissedildiği farklı bir noktada ise siren sesleri duyulurken, halkın sokağa çıktığı görüldü.

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