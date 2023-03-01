Video Dünya Peru’da eski kuryenin çantasından mumya çıktı | Video
Peru’da eski kuryenin çantasından mumya çıktı | Video

Peru’da eski kuryenin çantasından mumya çıktı | Video

01.03.2023 | 16:30

Peru’nun Puno bölgesindeki bir arkeolojik kazı alanında sergilediği davranışlarla dikkat çeken ve daha önce kuryelik yaptığı belirtilen bir gencin termal çantasında yapılan aramada mumya bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Peru’da eski kuryenin çantasından mumya çıktı | Video 00:58
Peru’da eski kuryenin çantasından mumya çıktı | Video 01.03.2023 | 16:30
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ve Kanadalı mevkidaşıyla görüştü | Video 00:29
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ve Kanadalı mevkidaşıyla görüştü | Video 01.03.2023 | 15:45
Yunanistan’da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 85 yaralı | Video 00:56
Yunanistan'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 85 yaralı | Video 01.03.2023 | 09:23
ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video 01:29
ABD’de fırtına: 12 yaralı | Video 27.02.2023 | 19:00
Meksika’da 11 araç birbirine girdi: 3 ölü, 20 yaralı | Video 01:49
Meksika’da 11 araç birbirine girdi: 3 ölü, 20 yaralı | Video 28.02.2023 | 01:36
Filistin’deki çatışmalarda araçlar küle döndü | Video 01:26
Filistin'deki çatışmalarda araçlar küle döndü | Video 27.02.2023 | 16:18
Roman milletvekili toplantıya kamerasını açık unutup duştan katıldı | Video 00:32
Roman milletvekili toplantıya kamerasını açık unutup duştan katıldı | Video 27.02.2023 | 13:28
İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi | Video 01:52
İsrailli yerleşimcilerin saldırısında 100 Filistinli yaralandı, ev ve araçlar ateşe verildi | Video 27.02.2023 | 08:51
Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video 03:50
Londra’da Türk toplumundan depremzedeler için yardım kampanyası | Video 27.02.2023 | 08:49
Pakistan’da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı | Video 01:21
Pakistan’da bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı | Video 26.02.2023 | 12:13
Macron’a tepki gösteren protestocuya sert müdahale | Video 00:32
Macron'a tepki gösteren protestocuya sert müdahale | Video 26.02.2023 | 12:16
El Salvador’da Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı | Video 02:56
El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hapishanesi açıldı | Video 26.02.2023 | 09:49
Kamerun’da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 01:41
Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 26.02.2023 | 08:37
Meksika’da alkol kavgası cinayetle bitti | Video 01:29
Meksika’da alkol kavgası cinayetle bitti | Video 26.02.2023 | 08:37
İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü | Video 00:44
İran’da 10 katlı binada yangın: 1 ölü | Video 26.02.2023 | 08:37
Pakistan’da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı | Video 01:17
Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı | Video 25.02.2023 | 16:29
ABD’de tren kazasının yaşandığı alanda 43 binden fazla su canlısı öldü! | Video 00:41
ABD'de tren kazasının yaşandığı alanda 43 binden fazla su canlısı öldü! | Video 25.02.2023 | 11:12
İngiltere Başbakanı Sunak savaşta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu | Video 03:48
İngiltere Başbakanı Sunak savaşta hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulundu | Video 24.02.2023 | 16:16
ABD’de hemzemin geçide takılan tırı tren biçti | Video 00:10
ABD’de hemzemin geçide takılan tırı tren biçti | Video 24.02.2023 | 08:51
BM Genel Kurulu’ndan Ukrayna kararı: Oy çokluğuyla Rusya’ya işgali durdur çağrısı | Video 04:50
BM Genel Kurulu'ndan Ukrayna kararı: Oy çokluğuyla Rusya'ya "işgali durdur" çağrısı | Video 24.02.2023 | 08:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA