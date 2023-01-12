Video Dünya Peru’da hükümet karşıtı protestolar giderek yayılıyor | Video
Peru’da hükümet karşıtı protestolar giderek yayılıyor | Video

Peru’da hükümet karşıtı protestolar giderek yayılıyor | Video

12.01.2023 | 14:47

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Peru’da Aralık ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar 41 eyalete yayılırken, Cusco kentindeki gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Amerika ülkesi Peru'da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık'ta Kongre tarafından görevden alınmasının ardından başlayan protestolar, 41 eyalete yayıldı. Castillo'nun ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçim yapılmasını talep eden protestocular, Cusco kentinde bir kez sokaklara döküldü. Alejandro Velasco Astete Uluslararası Havaalanını basmaya çalışan protestocular ile polis arasında tansiyon yükseldi. Protestocular yol kapatıp bir otobüsü ateşe verirken, ablukaya son vermeye çalışan polis ise göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Protestocular ise polise taş attı. Çıkan olaylarda 37'si sivil, 6'sı polis 43 kişinin yaralandığı, 1 kişinin ise açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Aralık ayından bu yana gerçekleştirilen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının biri polis olmak üzere 48'e yükseldiği aktarıldı.
Ülkenin güneyindeki Tacna kentinde de şiddet olayları yaşandı. Yolları kapatan protestocular, barikatları ateşe verdi.

NE OLMUŞTU?
Eski Peru Devlet Başkanı Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararı almasının ardından Kongre tarafından 7 Aralık'ta görevinden alınmıştı. Castillo Meksika Büyükelçiliği'ne sığınmaya çalıştığı sırada gözaltına alınırken, yardımcısı Dina Boluarte ülkenin yeni devlet başkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti. Castillo'nun cezaevine gönderilmesinin ardından patlak veren protestolar nedeniyle 14 Aralık'ta OHAL ilan edilmişti. İlk olarak 7 gün gözaltında tutulan Castillo'ya 16 Aralık'ta, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilmişti.

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