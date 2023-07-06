Peru'da Ubinas Yanardağı patladı, acil durum ilan edildi | Video
Peru'nun Moquegua bölgesindeki Ubinas Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle bazı ilçelerde acil durum ilan edildi.
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