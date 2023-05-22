PKK kanalına konuşan Yunan yazardan hadsiz çağrı! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı | Video

Dünya, Türkiye’de 28 Mayıs’ta gerçekleşecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayarken, PKK terör örgütü yanlıları da çeşitli kanallar yoluyla kirli operasyonlarına devam ediyor. Son olarak yıllardır terör örgütü PKK propagandası yapan Yunan, yazar ve siyasi aktivist Dimitri Roussopoulos, ikinci tur seçimleri için küstah sözler kullandı. Roussopoulos, "Erdoğan'dan kurtulmak için sandığa gidin” çağrısında çirkin ifadeler kullandı.