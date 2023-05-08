PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar... | Video

Son yılların en önemli seçimi olarak kabul edilen 14 Mayıs’a yalnızca sayılı günler kaldı. Tüm dünyanın gözü kritik seçimlerdeyken, yurt dışı seçimlerinde katılım rekor seviyeye ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerinde 1.5 milyona yakın Türk vatandaşı oy kullanırken, Avrupa’nın göbeğine yuvalanan PKK terör örgütü destekçileri, defalarca seçimlere müdahale girişiminde bulundu. Son olarak Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kurulan oy merkezinde Cumhur İttifakı müşahitlerine saldıran PKK sempatizanları, oyların sayılmasını engellemeye çalıştı.