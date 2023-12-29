PKK'lı teröristlerin elindeki silahta ABD izi | Video

Irak’ın kuzeyinde 12 askeri şehit eden ve devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ABD yapımı kamuflajlı M4 silahların çıkması dikkat çekti. Teröristlerin 1 Ekim’de Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na saldıran teröristler de aynı model silah taşıdığı ortaya çıkarken Kamuflajlı M4’lerin PKK’nın sözde yönetici kadrosunda bulunduğu biliniyor.