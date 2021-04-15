Video Dünya Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video
15.04.2021 | 11:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 00:22
Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video 15.04.2021 | 11:17
İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı | Video 10:57
İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı | Video 15.04.2021 | 09:32
Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı 00:19
Danimarka'da İlaç Dairesi müdürü basın toplantısı sırasında bayıldı 15.04.2021 | 09:05
AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı | Video 00:30
AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı | Video 15.04.2021 | 08:28
Rusya'da ani refleksle çocuğunu ölümden kurtaran kahraman baba kamerada! 00:26
Rusya'da ani refleksle çocuğunu ölümden kurtaran kahraman baba kamerada! 14.04.2021 | 16:31
Karayipler'deki La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi | Video 00:32
Karayipler'deki La Soufriere Yanardağı’ndaki patlama uydudan görüntülendi | Video 14.04.2021 | 16:17
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video 00:47
Gazzeli çocukların Ramazan sevinci renkli görüntüler oluşturdu | Video 14.04.2021 | 12:16
İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video 00:44
İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video 14.04.2021 | 11:57
Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı | Video 02:53
Filistin'de Ramazan'ın ilk teravih namazı kılındı | Video 14.04.2021 | 08:17
İngiltere'nin başkenti Londra'da şoke eden olay kamerada! Güpegündüz sokak ortasında kaçırdılar... 00:09
İngiltere'nin başkenti Londra'da şoke eden olay kamerada! Güpegündüz sokak ortasında kaçırdılar... 13.04.2021 | 13:17
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan flaş UFO itirafı! İşte Pentagon'un gerçek olduğunu kabul ettiği o şok görüntüler... 00:36
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan flaş UFO itirafı! İşte Pentagon'un gerçek olduğunu kabul ettiği o şok görüntüler... 13.04.2021 | 09:35
Paris’te hastane önünde silahlı saldırı | Video 00:33
Paris’te hastane önünde silahlı saldırı | Video 12.04.2021 | 16:30
ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi | Video 03:10
ABD polisi siyahi genci öldürdü, protestocular sokaklara indi | Video 12.04.2021 | 15:59
ABD'de suç makinesi zanlının polisi vurma anı görüntüleri kamerada 02:15
ABD'de suç makinesi zanlının polisi vurma anı görüntüleri kamerada 12.04.2021 | 11:26
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu 00:24
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu 12.04.2021 | 13:19
Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada! 01:55
Karayipler'de St. Vincent adasındaki ikinci defa patlayan La Soufriere Yanardağı kamerada! 10.04.2021 | 12:47
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu 01:16
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli çocuğu plastik mermi ile gözünden vurdu 10.04.2021 | 12:08
Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video 02:10
Son dakika! İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti | Video 09.04.2021 | 14:17
ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu 00:50
ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu 09.04.2021 | 12:32
İtalya Başbakanı Draghi'ye diktatör protestosu yapılmıştı | Video 00:44
İtalya Başbakanı Draghi'ye diktatör protestosu yapılmıştı | Video 09.04.2021 | 12:26

Brezilya’da ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını sosyal medya uygulaması TikTok'tan  paylaşan plastik cerrahi uzmanı tepkilerin ardından görevden alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde Caren Trisoglio Garcia adlı plastik cerrahi uzmanı TikTok uygulamasından ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını paylaştı. Garcia sosyal medyada uygulamasından yaptığı paylaşımda elinde poşetlenmiş yağ dokularını göstererek dans etti. Videoda Garcia'nın elinde tuttuğu poşetleri kameraya gösterdiği görüldü. Plastik cerrahi uzmanı paylaştığı videoda "Bu kol altından alınan yağ" notunu düştü. Görüntülerin yayılmasının ardından plastik cerrahına tepki yağdı. Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, Garcia'ya uzaklaştırma cezası verdi.

SUÇLU BULUNURSA GÖREVDEN ALINACAK
Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, yaşanan olay sonrası gelen tepkiler üzerine Garcia hakkında soruşturma başlattı. Garcia'nın soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığı, suçlu bulunması halinde ise görevinden men edileceği ifade edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA