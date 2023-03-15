Video Dünya Polonya Adalet Bakanı Ziobro belinde silahla görüntülendi | Video
Polonya Adalet Bakanı Ziobro belinde silahla görüntülendi | Video

Polonya Adalet Bakanı Ziobro belinde silahla görüntülendi | Video

15.03.2023 | 10:14

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, maden kazasında ölenler için düzenlenen törende belinde silahla görüntülendi.

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Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Rogowiec'teki Belchatow madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için düzenlenen törene katıldı. Ziobro'nun ölenlerin anısına yapılan anıta çelenk koyduğu sırada rüzgardan ceketinin kalkmasıyla belinde silah olduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Bakan Ziobro, "Birkaç yıldır spor ve eğlence amaçlı atış poligonunda atış yapıyorum. Bu yüzden hafta sonundan sonra Varşova'ya dönerken silah yanımdaydı. Yönetmeliğe göre silahı arabada bırakamazdım" dedi.

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