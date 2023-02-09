Video Dünya Polonya ekibi, 11'inci depremzedeyi enkazdan kurtarmak için çalışıyor | Video
Polonya ekibi, 11'inci depremzedeyi enkazdan kurtarmak için çalışıyor | Video

Polonya ekibi, 11'inci depremzedeyi enkazdan kurtarmak için çalışıyor | Video

09.02.2023 | 10:17

Deprem felaketinden etkilenen 10 kentten biri olan Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları yapan Polonya ekibi (PSP), bu sabah enkaz altından 11'inci kişiyi kurtarmak için çalıştıklarını duyurdu.

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