Polonya ekibi, 11'inci depremzedeyi enkazdan kurtarmak için çalışıyor | Video
Deprem felaketinden etkilenen 10 kentten biri olan Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları yapan Polonya ekibi (PSP), bu sabah enkaz altından 11'inci kişiyi kurtarmak için çalıştıklarını duyurdu.
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