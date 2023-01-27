Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video
Polonya'nın Katoviçe kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bina yerle bir olurken yaralanan 7 kişi yaralandı. Enkaz altında olabileceği düşünülen 3-4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
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