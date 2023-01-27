Video Dünya Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video
Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video

Polonya'da doğalgaz patladı: 7 yaralı | Video

27.01.2023 | 14:39

Polonya'nın Katoviçe kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında bina yerle bir olurken yaralanan 7 kişi yaralandı. Enkaz altında olabileceği düşünülen 3-4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Polonya'nın güneyindeki Katoviçe kentindeki bir binada bu sabah doğal gaz patlaması meydana geldi. Biskup Herbert Bednorz caddesi üzerindeki bina patlamanın etkisiyle yerle bir oldu. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri enkazdan 7 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Bina sakinlerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılırken, vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişi ise Siemianowice Slaskie Yanık Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Enkaz altında 3-4 kişinin daha olabileceği bilgisini alan arama-kurtarma ekiplerinin köpekler ve özel ekipman aracılığı ile olay yerindeki arama çalışmaları sürüyor.

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