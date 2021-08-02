Video Dünya Polonya'da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video

Polonya'da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video

Polonya'da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video
02.08.2021 | 13:55

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Polonya'da belediye otobüs şoförü yol üzerinde kavga eden gençlerin üzerine aracını sürdü. Olayda 19 yaşında bir genç kadın otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Polonya'nın güneyindeki Katowice şehrinde Cumartesi sabahı akıllara durgunluk verici bir olay yaşandı. Kent merkezinde bulunan bir gece kulübünde eğlendikten sonra sabah saatlerinde evlerine gitmek üzere kulüpten ayrılan bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında kavga etmeye başladı. Kentin merkez noktalarından olan Adam Mickiewicz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda gençler yolda kavga etti. Gençler yaya geçidi üzerinde kavga ederken tarifeli seferini yapmakta olan belediye otobüsü gençlerin bulunduğu yere yanaştı. Bir süre korna çalarak yolun açılmasını bekleyen otobüs şoförü, kavga eden grubun yolu boşaltmayıp kavgaya devam etmesi üzerine otobüsü hızlıca gençlerin üzerine sürdü. İnsanı dehşete düşüren görüntülere göre kavgayı ayırmaya çalıştığı görülen ancak otobüse arkası dönük olduğundan kaçma fırsatı bile bulamayan 19 yaşındaki bir genç kadın otobüsün altında kaldı.

Grubun geri kalanı kendilerini sağa sola atarken, 2 kişi ise can havliyle otobüsün önünde bir süre son sürat koştuktan kendilerini son anda yan tarafa atmayı başardı. İsmi açıklanmayan talihsiz genç kadın, otobüsün altında metrelerce sürüklendikten sonra olay yerinde hayatını kaybetti. Genç annenin 2 küçük çocuğu olduğu öğrenildi. Olay yerinden hızla uzaklaşan otobüs şoförü ise birkaç yüz metre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıkta verdiği ifadesinde gruba korna çalmasının ardından öfkeli gençlerin yolu boşaltmak yerine kendisine yöneldiğini, otobüsü tekmeleyip kapıyı açtıklarını, kendisine saldırmalarından korktuğu için aracı sürdüğünü söyledi. İsmi açıklanmayan 31 yaşındaki şoför kimseyi ezdiğinin farkında olmadığını, aracın arkasından çığlıklar atarak koşanların ise kendisine saldırmak isteyen öfkeli kalabalık olduğunu sandığını belirtti. Yapılan muayenesinde alkolsüz olduğu belirlenen şoföre, herhangi bir uyuşturucu maddenin etkisi altında olup olmadığının belirlenmesi için test yapıldı. Test sonucunun birkaç gün içinde çıkacağı bildirilirken, otobüs şoförü ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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