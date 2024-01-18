Video Dünya Polonya’da Hanuka Bayramı için yakılan mumları söndüren milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı | Video
Polonya’da Hanuka Bayramı için yakılan mumları söndüren milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı | Video

Polonya’da Hanuka Bayramı için yakılan mumları söndüren milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı | Video

18.01.2024 | 06:08

Polonya parlamentosu, Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan mumları yangın tüpü sıkarak söndüren aşırı sağcı milletvekili Grzegorz Braun’un dokunulmazlığını kaldırdı.

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Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan mumları yangın tüpü sıkarak söndüren aşırı sağcı Konfederacja Partisi milletvekili Grzegorz Braun'un dokunulmazlığı Polonya parlamentosunda yapılan oylama ile kaldırıldı. Oylamada, 400 milletvekili Braun'un dokunulmazlığının kaldırılmasına "evet" oyu, 15 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.

Dokunulmazlığı kaldırılan Braun, Hanuka Bayramı için yakılan mumları söndürmesi de dahil 2022 ve 2023 yıllarında savcılığın kendisine yönelttiği aralarında "mala zarar verme", "vücut dokunulmazlığını ihlal" ve "dini sembolleri ve duyguları aşağılama" bulunan 7 suçtan yargılanmasının önü açılmış oldu. Sivil Koalisyon (KO) milletvekili Agnieszka Pomaska, "Onu dokunulmazlıkla korumak için hiçbir neden yok. Ne yaptığını biliyoruz ve bu kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

NE OLMUŞTU?
Braun, geçtiğimiz senen 12 Aralık'ta Yahudilerin Hanuka Bayramı için parlamentoda yakılan yedi kollu şamdandaki mumları yangın tüpü sıkarak söndürmüştü. "Hristiyan Polonya'nın Yahudileştirilmeye çalışılmasına" karşın söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Braun, yangın tüpünü kendisine engel olmaya çalışan milletvekili Magdalena Gudzinska-Adamczyk'ın da yüzüne sıkmıştı. Olayın ardından konuşma yapmak üzere parlamento kürsüsüne çıkan Braun, genel kuruldan atılmıştı. Parlamento Başkanlığı, Grzegorz Braun'a 3 ay süreyle maaşında kesintiye gidilmesi cezası vermişti.

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