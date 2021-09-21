Polonya'da reçine taşıyan tanklara gizlenmiş 121 bin paket sigara ele geçirildi | Video
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Belarus'tan Polonya'ya sıvı reçine taşıyan trende, tankerlere batırılmış şekilde 121 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Polonya Milli Gelir İdaresi görevlileri Belarus-Polonya arasındaki Siemianowka demiryolu sınır kapısından ülkeye giriş yapan trende 121 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Ülkeye girişte tankerlerde sıvı sentetik reçine taşındığı beyan edilen trende kaçak mal tespit eden görevliler, trenin 12 tankerini detaylı olarak incelemeye aldı. Yapılan aramada tankerlerdeki sentetik sıvı reçinenin içine batırılmış, ancak sıvıyı geçirmeyecek şekilde paketlenmiş karton kutular ele geçirildi. Görevliler tarafından açılan kutularda kaçak sigara olduğu tespit edildi. Çeşitli markalardaki kaçak sigaraya el konulurken, tren personeli gözaltına alındı. Sigaraların piyasa değerinin 1,8 milyon zloti (yaklaşık 3.9 milyon lira) olduğu belirtilirken, konuya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.