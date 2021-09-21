Video Dünya Polonya'da reçine taşıyan tanklara gizlenmiş 121 bin paket sigara ele geçirildi | Video

Polonya'da reçine taşıyan tanklara gizlenmiş 121 bin paket sigara ele geçirildi | Video

Polonya'da reçine taşıyan tanklara gizlenmiş 121 bin paket sigara ele geçirildi | Video
21.09.2021 | 16:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polonya’da reçine taşıyan tanklara gizlenmiş 121 bin paket sigara ele geçirildi | Video 02:19
Polonya'da reçine taşıyan tanklara gizlenmiş 121 bin paket sigara ele geçirildi | Video 21.09.2021 | 16:15
Sudan’da başarısız darbe girişimi | Video 00:28
Sudan'da başarısız darbe girişimi | Video 21.09.2021 | 10:12
Boris Johnson’dan Brezilya’nın aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya AstraZeneca daveti | Video 02:58
Boris Johnson'dan Brezilya'nın aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "AstraZeneca" daveti | Video 21.09.2021 | 09:53
Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti | Video 00:28
Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti | Video 20.09.2021 | 16:19
Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki göçmen kampında yangın | Video 01:02
Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki göçmen kampında yangın | Video 20.09.2021 | 14:15
ABD’de New York Takva Mescidi İmamı Siraj Wahhaj’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü 01:47
ABD'de New York Takva Mescidi İmamı Siraj Wahhaj’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü 20.09.2021 | 11:54
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile alay etti | Video 00:32
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu Biden ile alay etti | Video 20.09.2021 | 11:09
SON DAKİKA: Rusya’da üniversite katliam yapan saldırgan kamerada! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı... 02:45
SON DAKİKA: Rusya'da üniversite katliam yapan saldırgan kamerada! Dehşet görüntüleri ortaya çıktı... 20.09.2021 | 10:25
SON DAKİKA: Rusya’da üniversitede silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada... 02:45
SON DAKİKA: Rusya'da üniversitede silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada... 20.09.2021 | 10:24
Son dakika! Rusya’da üniversiteye ateş açıldı, öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı | Video 00:19
Son dakika! Rusya'da üniversiteye ateş açıldı, öğrenciler pencerelerden atlayarak kaçmaya çalıştı | Video 20.09.2021 | 10:11
Kanarya Adaları’nda yanardağ patlaması! Kırmızı alarm verildi | Video 02:25
Kanarya Adaları’nda yanardağ patlaması! Kırmızı alarm verildi | Video 20.09.2021 | 09:35
Almanya’da başbakan adayları genel seçimlerden önce son kez canlı yayında karşı karşıya geldi | Video 00:19
Almanya'da başbakan adayları genel seçimlerden önce son kez canlı yayında karşı karşıya geldi | Video 20.09.2021 | 09:12
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda nasıl spor yapılıyor? Astronot Thomas Pesquet’ten uzayda egzersiz videosu 00:31
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl spor yapılıyor? Astronot Thomas Pesquet'ten uzayda egzersiz videosu 20.09.2021 | 08:57
İsrail güçleri hapishaneden kaçan son 2 Filistinli mahkumu yakaladı | Video 02:38
İsrail güçleri hapishaneden kaçan son 2 Filistinli mahkumu yakaladı | Video 19.09.2021 | 10:28
SpaceX’in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi | Video 03:44
SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi | Video 19.09.2021 | 08:41
Yunanistan’da skandal! Irkçı Yunan milletvekili göçmen çocukları fişledi 02:04
Yunanistan'da skandal! Irkçı Yunan milletvekili göçmen çocukları fişledi 18.09.2021 | 15:52
Avustralya’da Covid-19 yasakları karşıtı gösterilerde polis 267 kişiyi gözaltına aldı 01:11
Avustralya'da Covid-19 yasakları karşıtı gösterilerde polis 267 kişiyi gözaltına aldı 18.09.2021 | 13:26
Binlerce yasa dışı Haitili göçmen Teksas eyaleti sınırını geçerek ABD’ye girdi 01:27
Binlerce yasa dışı Haitili göçmen Teksas eyaleti sınırını geçerek ABD'ye girdi 18.09.2021 | 10:52
Google’dan KKTC bayrağına skandal sansür 01:44
Google'dan KKTC bayrağına skandal sansür 18.09.2021 | 09:40
Putin: Afganistan’daki geçiş sürecinde neredeyse hiç kan akmadı | Video 08:08
Putin: "Afganistan'daki geçiş sürecinde neredeyse hiç kan akmadı" | Video 17.09.2021 | 15:33

Belarus'tan Polonya'ya sıvı reçine taşıyan trende, tankerlere batırılmış şekilde 121 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Polonya Milli Gelir İdaresi görevlileri Belarus-Polonya arasındaki Siemianowka demiryolu sınır kapısından ülkeye giriş yapan trende 121 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Ülkeye girişte tankerlerde sıvı sentetik reçine taşındığı beyan edilen trende kaçak mal tespit eden görevliler, trenin 12 tankerini detaylı olarak incelemeye aldı. Yapılan aramada tankerlerdeki sentetik sıvı reçinenin içine batırılmış, ancak sıvıyı geçirmeyecek şekilde paketlenmiş karton kutular ele geçirildi. Görevliler tarafından açılan kutularda kaçak sigara olduğu tespit edildi. Çeşitli markalardaki kaçak sigaraya el konulurken, tren personeli gözaltına alındı. Sigaraların piyasa değerinin 1,8 milyon zloti (yaklaşık 3.9 milyon lira) olduğu belirtilirken, konuya ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA