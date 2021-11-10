Video Dünya Polonya'da sınırı kaçak geçen 50'den fazla göçmene gözaltı | Video
Polonya'da sınırı kaçak geçen 50'den fazla göçmene gözaltı | Video

Polonya'da sınırı kaçak geçen 50'den fazla göçmene gözaltı | Video

10.11.2021 | 13:17

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Polonya'da Belarus sınırını yasa dışı yollarla geçen 50'den fazla göçmen gözaltına alındı. Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sınırdaki asker sayısını 15 bine çıkardıklarını açıkladı. Polonya Sınır Koruma Birimi tarafından yayınlanan bir görüntüde dikenli tellerin ardında Belarus tarafı olduğu belirtilen bölgede bir güvenlik görevlisinin göçmenlerden birine vurduğu görülürken, bir başka görüntüde de silah sesleri duyuldu.

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Polonya üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor. Polonya Podlaska Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Tomasz Krupa, Bialowieza köyü yakınlarında ülkeye kaçak giren 50'den fazla göçmenin gözaltına alındığını bildirdi. Benzer bir durumun Krynki kasabası yakınlarında da yaşandığını dile getiren Tomas Krupa, bölgeye sevk edilen 40 kişilik polis ekibinin onlarca kişiden oluşan farklı bir kaçak göçmen grubuna denk geldiğini söyledi. Krupa, söz konusu kişilerden bazılarının gözaltına aldığını aktarırken, buradaki duruma ilişkin ellerinde henüz net bilgi bulunmadığını belirtti. Polonya Sınır Koruma (Straz Graniczna) Sözcüsü Kazarzyna Zdanowicz ise ellerinde çeşitli teçhizat ve ekipmanla sınırı geçmeyi başaran tüm göçmenlerin gözaltına alındığını bildirdi. Zdanowicz, söz konusu kişilerin tamamının sınır hattının diğer tarafına geri gönderildiği belirtildi.

"KÜÇÜK GRUPLAR HALİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK SINIRIN FARKLI BÖLGELERİNE GELİYORLAR"
Polonya Radyosu 1. Programı'na konuk olan Polonya Milli Savunma Bakanı Mairusz Blaszczak ise özellikle geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana gerginliğin arttığı Polonya-Belarus sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Blaszczak, "Bu sakin geçen bir gece değildi, Polonya sınırını aşmak için çok sayıda girişimde bulunuldu. Polonya Ordu Komutanlığı'nın raporlarından duyduğum ve Sınır Korumanın açıklamalarından edindiğim bilgilere göre sınırı geçenlerin hepsi gözaltına alındı" diyerek bölgede durumun "sakin olmadığını" vurguladı. İki gün önce Kuznica bölgesinde büyük bir göçmen grubunun sınıra yığıldığını, şimdi ise küçük gruplar halinde eş zamanlı olarak sınırın farklı bölgelerine geldiklerini söyleyen Blaszczak, Polonya-Belarus sınırında görev yapan asker sayısını 12 binden 15 bine çıkardıklarını duyurdu. Blaszczak ihtiyaca göre bu sayının daha da arttırılabileceğini söyledi.

SINIRDA SİLAH SESLERİ
Polonya Sınır Koruma Birimi, Belaruslu güvenlik görevlilerinin göçmenlere şiddet uyguladığını ileri sürdü. Sınır Koruma Birimi'nin sosyal medya hesabında yayınlanan bir görüntüde dikenli tellerin ardında Belarus tarafı olduğu belirtilen bölgede bir güvenlik görevlisinin göçmenlerden birine vurduğu görülürken, bir başka görüntüde de silah sesleri duyuluyor. Polonya Sınır Koruma, videoda duyulan silah seslerinin Belaruslu görevlilerce göçmenleri korkutmak için havaya açılan ateşten kaynaklandığını ifade etti.

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