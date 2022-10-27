Video Dünya Polonya'dan Bayraktar paylaşımı: "Geliyorlar" | Video
Polonya'dan Bayraktar paylaşımı:

Polonya'dan Bayraktar paylaşımı: "Geliyorlar" | Video

27.10.2022 | 12:18

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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Bayraktar insansız hava aracının videosuyla “Geliyorlar” mesajını paylaştı. Polonya Savunma Bakanlığı ise bu mesajı tekrar paylaşarak “Beklemede kalın” dedi.

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