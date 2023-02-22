Video Dünya Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video

Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video

22.02.2023 | 08:54

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama meydana gelmesi ile bu yıl yaşanan patlama sayısı 136’ya ulaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl'da son 24 saatte 7 patlama ile 149 kez gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği belirtilerek, yanardağ ağzından çıkan küllerin havaya karışarak rüzgarın etkisiyle kuzeye doğru yayıldığı aktarıldı. Açıklamada, kuzeyde yer alan yerleşim yerlerinde hafif kül yağışı beklendiği bildirildi.
En son 18 Şubat'ta 7 patlamanın daha meydana geldiği yanardağda, 13 Şubat'ta ise 18 patlama kaydedilmişti. Bugün yaşanan patlamalarla birlikte Popocatepetl Yanardağı'nda bu yıl toplam 136 patlama yaşandı.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen ve geçtiğimiz yıl 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 01:24
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama | Video 22.02.2023 | 08:54
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 00:36
Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı | Video 22.02.2023 | 08:54
ABD’de kömür yüklü tren raydan çıktı | Video 00:14
ABD’de kömür yüklü tren raydan çıktı | Video 22.02.2023 | 08:54
Hatay’daki depremde Suriye’de 5 kişi hayatını kaybetti | Video 03:17
Hatay'daki depremde Suriye'de 5 kişi hayatını kaybetti | Video 21.02.2023 | 13:58
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık | Video 02:19
Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık" | Video 21.02.2023 | 12:32
Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara döküldü | Video 02:35
Hatay merkezli depremin hissedildiği Lübnan’da halk sokaklara döküldü | Video 21.02.2023 | 10:27
Kırgız arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü | Video 03:57
Kırgız arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü | Video 21.02.2023 | 09:35
AB, depremzedeler için 16 Mart’ta bağışçılar konferansı düzenleyecek | Video 00:56
AB, depremzedeler için 16 Mart'ta bağışçılar konferansı düzenleyecek | Video 20.02.2023 | 13:23
Brezilya’da sel ve toprak kayması felaketi: 35 ölü | Video 01:37
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketi: 35 ölü | Video 20.02.2023 | 10:48
BAE, Türkiye ve Suriye’ye bugüne kadar 116 uçak yardım gönderdi | Video 01:21
BAE, Türkiye ve Suriye'ye bugüne kadar 116 uçak yardım gönderdi | Video 20.02.2023 | 08:22
Almanya’da imamlar ve papazlar Türkiye için dua etti | Video 06:42
Almanya’da imamlar ve papazlar Türkiye için dua etti | Video 20.02.2023 | 08:22
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “85 milyon dolarlık yardım yaptık” | Video 05:56
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: “85 milyon dolarlık yardım yaptık” | Video 20.02.2023 | 08:22
Paris’te AVM’de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 00:12
Paris'te AVM'de intihar eden adam paniğe yol açtı | Video 19.02.2023 | 08:38
Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye’ye dayanışma mesajı! | Video 02:18
Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye'ye dayanışma mesajı! | Video 18.02.2023 | 16:17
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 03:06
Güney Kore ekibine dönüş uçağında duygulandıran teşekkür! | Video 18.02.2023 | 16:06
Kosova 15’inci Bağımsızlık Günü’nü kutluyor | Video 03:00
Kosova 15'inci Bağımsızlık Günü'nü kutluyor | Video 17.02.2023 | 16:43
Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı | Video 02:17
Japon bilim adamı fay hattının uydu görüntülerini paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:21
Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı, hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi | Video 08:40
Meksikalı kurtarma ekipleri ülkelerine ulaştı, hayatını kaybeden kurtarma köpeği Proteo için tören düzenlendi | Video 17.02.2023 | 08:09
Almanya’da, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı | Video 00:38
Almanya'da, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı | Video 16.02.2023 | 10:31
Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti | Video 00:16
Mikrofonunu kapatmayı unutan AB Komisyonu üyesi milletvekillerine hakaret etti | Video 15.02.2023 | 14:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA