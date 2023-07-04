Postallarıyla mescide giren İsrail polisine, Türk genci tepki gösterdi | Video
Mescid-i Aksa'daki Rahmet Mescidi'ne postallarıyla giren İsrail güçlerine, Muhammed Tarık Yağcı adlı Türk genç, meydan okudu. "Burası sinagog değil, burası mescit. Sizden korkmuyorum. Dışarı çıkın!" diyen Türk gencine sosyal medyada destek yağdı.
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