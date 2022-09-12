Prens Andrew'e hakaret eden gence İngiliz polisinden müdahale | Video

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve yeni kral 3. Charles'ın oğulları Prens Andrew'e, cenaze merasimi sırasında "Seni yaşlı hasta adam" diyerek hakaret eden genç kişi, polis tarafından apar topar alandan uzaklaştırıldı.