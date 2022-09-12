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Prens Andrew'e hakaret eden gence İngiliz polisinden müdahale | Video 12.09.2022 | 19:07
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Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı | Video 12.09.2022 | 18:36
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Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 11.09.2022 | 21:56
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Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" | Video 11.09.2022 | 21:10
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Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi | Video 11.09.2022 | 20:01
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Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı | Video 11.09.2022 | 15:45
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Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 400'e yükseldi | Video 11.09.2022 | 14:28
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Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video 11.09.2022 | 14:28
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Kral 3. Charles'ın görevliye yaptığı el hareketi gündem oldu | Video 11.09.2022 | 09:47
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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 11.09.2022 | 08:56
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Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video 11.09.2022 | 08:51
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Afganistan'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video 10.09.2022 | 21:52
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Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video 10.09.2022 | 19:24
96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve yeni kral 3. Charles'ın oğulları Prens Andrew'e, cenaze merasimi sırasında "Seni yaşlı hasta adam" diyerek hakaret eden genç kişi, polis tarafından apar topar alandan uzaklaştırıldı.