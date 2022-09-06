Video Dünya Putin, 50 bin askerin katıldığı "Vostok - 2022" tatbikatına katıldı | Video
Putin, 50 bin askerin katıldığı

Putin, 50 bin askerin katıldığı "Vostok - 2022" tatbikatına katıldı | Video

06.09.2022 | 15:17

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 ülkeden toplam 50 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen "Vostok-2022" askeri tatbikatını izledi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen 1-7 Eylül tarihleri arasında Doğu Askeri Bölgesi'nin eğitim alanlarında gerçekleştirilen "Vostok-2022" askeri tatbikatını Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile birlikte Sergeevsky tatbikat alanına kurulan karargahtan izledi. Buryatya, Goryachie Klyuchi, Knyaz-Volkonsky, Lagunnoye, Sergeevsky, Telemba ve Uspenovsky eğitim alanlarında gerçekleşen tatbikatta katılımcı ülkelerin donanma güçleri Okhotsk Denizi ve Japonya Denizi'nin sularında manevralar ve atışlar gerçekleştirdi. Hava kuvvetlerinin de yoğun bir şekilde yer aldığı tatbikatta aynı zamanda "Kalibr" ve "Uran" gemi savar seyir füzeleri gibi stratejik füzeler de kullanıldı.

Tatbikatta Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) temsilcileri yer alırken Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Nikaragua, Suriye, Tacikistan dahil olmak üzere ortak ülkelerden askeri birlikler ve gözlemciler tatbikata katılım gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarının yanı sıra ABD'nin Tayvan ile yakınlaşmasıyla başlayan Çin - ABD gerilimi sırasında gerçekleşen tatbikatta 14 ülkeden 50 bini asker, 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in izlediği tatbikatlar sırasında hava, kara ve deniz donanmasına ait askeri araçlar önceden belirlenen hedeflere atışlar yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikata dair görüntüler paylaşırken, bu tatbikatta görev alan üst düzey hava, kara ve deniz ekiplerinden askerlerin yüzleri güvenlik gerekçesiyle gizlendi. Vladimir Putin'in katıldığı askeri tatbikatların en güçlü manevraları bugün gerçekleşirken yarın tatbikatın son günü nedeniyle resmi törenler yapılacağı ve katılımcı ülkelerin orduları ve askerinin dönüşe geçeceği açıklandı.

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