Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.
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