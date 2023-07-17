Video Dünya Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video
Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video

Putin, Kırım Köprüsü'ne düzenlene saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi | Video

17.07.2023 | 21:30

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırıyı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

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