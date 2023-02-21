Putin, merakla beklenen konuşmasında sert çıktı: "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık" | Video
Rusya lideri Putin merakla beklenen konuşmasında oldukça sert çıktı. Rusya'nın yenilmesinin 'imkansız' olduğunu ifade eden Putin, "Savaşı Batı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık. Cini şişeden onlar çıkardı" sözlerine yer verdi.
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