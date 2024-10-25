Video Dünya Putin: "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti”
Putin:

Putin: "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti”

25.10.2024 | 08:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirterek, "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenen BRICS Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin yeni bir teklifle kendilerine ulaştığını belirtti.


Putin, "Geçenlerde yine Türk tarafı, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı New York'tan aradı ve müzakerelerde dikkate alınması istenen yeni teklifler olduğunu söyledi. Türkiye, Karadeniz'deki durumla ilgili olarak da bir girişimde bulundu. Güvenli seyrüseferin sağlanması, nükleer enerji tesislerinin güvenliğiyle ilgili bazı düzenlemeler ve anlaşmalar yapılması hakkında. Anlaşmaya vardık ve ardından Kiev rejiminin başı, 'Müzakere yok' dedi" ifadelerini kullandı.


Kiev tarafının tutumunu Türk tarafı ile de ele aldıklarını ekleyen Putin, "Biz de Türk dostlarımıza şunu söyledik. Biz kabul ediyoruz ancak bir gün sonra iptal edildiğini duyuyoruz" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Putin: Türkiye’nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti 02:47
Putin: "Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti” 25.10.2024 | 08:38
Lübnan’dan İsrail’e 82 roket fırlatıldı | Video 01:42
Lübnan’dan İsrail’e 82 roket fırlatıldı | Video 24.10.2024 | 14:17
Fransa’dan Lübnan’a 100 milyon euroluk yardım | Video 07:40
Fransa'dan Lübnan'a 100 milyon euroluk yardım | Video 24.10.2024 | 14:17
SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanlığına benzeri görülmemiş siber saldırı 01:38
SON DAKİKA | Rusya Dışişleri Bakanlığına "benzeri görülmemiş" siber saldırı 23.10.2024 | 17:56
Putin: BRICS ülkeleri dünyanın geleceği için sözde değil, fiilen sorumluluk üstleniyor | Video 05:09
Putin: "BRICS ülkeleri dünyanın geleceği için sözde değil, fiilen sorumluluk üstleniyor" | Video 23.10.2024 | 13:37
Irak İslami Direniş Örgütü: 4 İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildi | Video 00:12
Irak İslami Direniş Örgütü: 4 İsrail hedefine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildi | Video 23.10.2024 | 06:15
Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı | Video 01:00
Gazze’de küçük kız çocuğu yaralı kardeşini kilometrelerce omzunda taşıdı | Video 22.10.2024 | 09:02
Şam’da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 00:23
Şam'da araca füze saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı | Video 22.10.2024 | 09:01
İran: Katliamları durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz | Video 01:12
İran: “Katliamları durdurmak için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” | Video 21.10.2024 | 15:52
İsrail’in Beyt Lahya’daki saldırılarında can kaybı 87’ye yükseldi | Video 02:30
İsrail’in Beyt Lahya’daki saldırılarında can kaybı 87’ye yükseldi | Video 20.10.2024 | 13:56
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı | Video 03:10
İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı | Video 20.10.2024 | 08:32
İsrail Yahya Sinwar’ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı 00:09
İsrail Yahya Sinwar'ın bulunduğu binanın tankla vurulduğu anların görüntüsünü paylaştı 19.10.2024 | 13:46
Kocasına kızan kadın viral oldu! Çocuklarını 23. katta klima üstüne oturtan anne kamerada 00:12
Kocasına kızan kadın viral oldu! Çocuklarını 23. katta klima üstüne oturtan anne kamerada 19.10.2024 | 13:36
Hizbullah’tan Netenyahu’nun evine drone saldırısı 02:54
Hizbullah'tan Netenyahu'nun evine drone saldırısı 19.10.2024 | 11:19
İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı 00:48
İsrail, Hamas Lideri Yahya Sinwar’ın ölmeden önceki son anlarını paylaştı 18.10.2024 | 08:33
Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video 01:12
Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video 17.10.2024 | 09:13
İsrail, Suriye’de Lazkiye’ye saldırı düzenledi | Video 02:40
İsrail, Suriye'de Lazkiye'ye saldırı düzenledi | Video 17.10.2024 | 09:12
Savunma sanayii fuarında İsraillilere sordu! En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi? | Video 00:55
Savunma sanayii fuarında İsraillilere sordu! "En iyi bebek öldürme teknolojisi sizde mi?" | Video 16.10.2024 | 15:48
İsrail’den Nebatiye’ye saldırı: Belediye başkanı dahil 5 kişi öldü | Video 01:24
İsrail'den Nebatiye'ye saldırı: Belediye başkanı dahil 5 kişi öldü | Video 16.10.2024 | 14:23
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı | Video 01:24
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 94 ölü, 50 yaralı | Video 16.10.2024 | 14:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA