Putin'den Türkiye için gaz merkezi açıklaması: "Gelecek aylarda kurulabilir" | Video

Rusya Devlet Başkanı Putin "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" sözlerine yer verdi. Putin ayrıca Türkiye'deki merkezde doğal gazın fiyatının belli olacağını ifade etti.