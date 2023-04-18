Video Dünya Putin'den, Ukrayna'dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret | Video
Putin'den, Ukrayna'dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret | Video

Putin'den, Ukrayna'dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret | Video

18.04.2023 | 12:24

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerini ziyaret ederek komutanlardan savaşın seyrine ilişkin bilgi aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 19 Mart'ta Ukrayna'dan ilhak edilen Mariupol kentini ziyaret etmesinin ardından bu kez Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Herson'daki askeri havaalanına gelen Putin, Dnipro askeri birliklerini ziyaret ederek komutan Oleg Makaraviç'ten bölgeye ilişkin bilgiler aldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Mikhail Teplinsky ile de görüşme gerçekleştiren Putin'e, Herson ve Zaporijya'daki güncel duruma dair son gelişmeler aktarıldı. Putin, görüşmelerin ardından helikopterle Herson bölgesini havadan inceledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Herson ziyaretinin ardından Luhansk bölgesine geldi. Cephedeki son durumla ilgili komutanlardan bilgi alan Putin, Vostok Ulusal Muhafızlar Karargahını da ziyaret etti.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Putin'in Herson ve Luhansk ziyaretlerinde Paskalya Bayramı nedeniyle cephedeki komutanlara hediye takdim ettiği kaydedildi. Ziyaretlerin tarihine ilişkin açıklama yapılmadı.

UKRAYNA'NIN 4 BÖLGESİ İLHAK EDİLMİŞTİ
Rus ordusunun aylardır devam eden savaşta kontrolü ele geçirdiği Zaporijya ve Herson'un yanı sıra Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ta 23-27 Eylül'de referandum yapılmıştı. Sözde seçim komisyonlarına göre bölge sakinlerinin çoğu Rusya'ya katılma yönünde oy kullanmıştı. Bunun üzerine Putin 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Kiev yönetimine seslenmek istiyorum. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ta yaşayanlar artık sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır. Kiev'i acilen ateşkese çağırıyoruz" demişti.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi de 4 bölgenin Rusya'ya katılmasına yönelik talebini oybirliği ile kabul etmişti. Putin'in yasayı imzalamasıyla Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ilhakı onaylanmıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Putin’den, Ukrayna’dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret | Video 04:54
Putin'den, Ukrayna'dan ilhak edilen Herson ve Luhansk bölgelerine sürpriz ziyaret | Video 18.04.2023 | 12:24
İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video 01:41
İran’da yeni toplu zehirlenme vakaları iddiası | Video 18.04.2023 | 12:24
Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:44
Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 18.04.2023 | 10:27
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 97’ye yükseldi | Video 02:43
Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 97’ye yükseldi | Video 17.04.2023 | 14:11
İtalya’da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video 01:21
İtalya'da 400 milyon euroluk 2 ton kokain ele geçirildi | Video 17.04.2023 | 12:59
İspanya’nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi | Video 02:30
İspanya'nın Fransa sınırında orman yangını: 300 kişi tahliye edildi | Video 17.04.2023 | 12:53
Putin, Çin Savunma Bakanı Şangfu ile görüştü | Video 01:13
Putin, Çin Savunma Bakanı Şangfu ile görüştü | Video 17.04.2023 | 12:14
Kazakistan’da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 00:51
Kazakistan'da apartmanda tüp patladı: 3 ölü, 8 yaralı | Video 17.04.2023 | 10:57
Elon Musk, devlet kurumlarının Twitter verilerine tam erişimi olduğunu söyledi | Video 00:14
Elon Musk, devlet kurumlarının Twitter verilerine tam erişimi olduğunu söyledi | Video 17.04.2023 | 09:01
Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video 00:07
Hintli eski siyasetçi ve kardeşi canlı yayında vurularak öldürüldü! Kan donduran cinayet kamerada | Video 16.04.2023 | 13:02
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 00:40
ABD’de raydan çıkan tehlikeli madde yüklü trende yangın! | Video 16.04.2023 | 11:28
Fransa’da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 00:51
Fransa'da protestolarda tansiyon yükseliyor | Video 14.04.2023 | 23:29
Sudan’da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu 00:57
Sudan'da orduya ait savaş uçakları başkentteki bazı noktaları vurdu 15.04.2023 | 16:21
PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş... 00:07
PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş... 15.04.2023 | 14:51
Fransız polisinden kadına şiddet 00:05
Fransız polisinden kadına şiddet 15.04.2023 | 14:39
Japonya Başbakanı Kişida’nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu 01:01
Japonya Başbakanı Kişida'nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu 15.04.2023 | 10:19
Avrupa Halter Şampiyonası’nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı! 00:45
Avrupa Halter Şampiyonası'nda skandal! Azerbaycan bayrağına canlı yayında çirkin saldırı! 15.04.2023 | 10:17
İMECE uydusunun uzaya fırlatılma anı kamerada | SON DAKİKA 06:33
İMECE uydusunun uzaya fırlatılma anı kamerada | SON DAKİKA 15.04.2023 | 10:11
Çekya’da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi’nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 01:37
Çekya'da Türk Bayrağı hazımsızlığı: Mersin Yenişehir Belediyesi'nin bayraklı sevincine müdahale kamerada! 15.04.2023 | 08:35
Pentagon’daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 02:10
Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 14.04.2023 | 10:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA