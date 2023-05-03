Putin'e suikast girişimi! Mesut Hakkı Caşın A Haber'de değerlendirdi | Video
Rusya'da Kremlin'e İHA'lar ile saldırı girişliminde bulunuldu. Saldırı girişimini gerçekleştiren İHA'lar etkisiz hale getirildi. Putin'in hedef alındığı düşünülürken saldırıya ilişkin ilk görüntüler geldi. Konuya ilişkin aHaber'e açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, bunun çok tehlikeli bir kumar olduğunu belirtirtti. Caşın, "Dünya barışına yapılan bir saldırı ile karşı karşıyayız. " dedi.
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