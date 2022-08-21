Putin'in akıl hocasının kızına korkunç suikast! Parçaları yerden topladılar | Video
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Rusya lideri Putin'in akıl hocası olarak bilinen Alensandr Dugin'in kızı Darya, dün Moskova'da aracının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Bugün açıklama yapan yetkililer, araca bomba konulduğunu ve olayla ilgili bir cinayet soruşturması başlatıldığını ifade etti.