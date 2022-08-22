Video Dünya Putin'in akıl hocasının kızının kurban gittiği korkunç suikastte kimin parmağı var? | Video
Putin'in akıl hocasının kızının kurban gittiği korkunç suikastte kimin parmağı var? | Video

Putin'in akıl hocasının kızının kurban gittiği korkunç suikastte kimin parmağı var? | Video

22.08.2022 | 09:46

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Rusya lideri Putin'in akıl hocası olarak bilinen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in korkunç bir suikasta kurban gitmesi iki gündür dünyanın gündemini oldukça meşgul ediyor. Olayın ayrıntıları ortaya çıkarken, eski vekil İlya Ponomarev suikastı Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun üstlendiğini iddia etti. Ordu'nun maifestolarında "İktidardan vazgeçmeyenler bizim tarafımızdan yok edilecek" denildiği iddia edildi.

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