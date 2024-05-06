Refah'tan dumanlar yükseliyor | Video
İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinli'nin son sığınağı olan Refah'a kara harekatı için tahliyeye başlıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e, Hamas rehine takası önerilerini kabul etmediği için operasyonun gerekli olduğunu söyledi. Hamas ise tahliye kararının rehine müzakerelerinin askıya alınmasına yol açacağını belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
Refah'tan dumanlar yükseliyor | Video 06.05.2024 | 12:40
04:23
İsrail'den karadan saldırı sinyali! "Refah'ın doğusu boşaltılıyor" | Video 06.05.2024 | 10:24
06:38
00:16
Letonya’da küçük uçak otoyola acil iniş yaptı | Video 06.05.2024 | 08:44
06:54
Japonya, Yendeki değer kaybının da etkisiyle turist akınına uğradı | Video 05.05.2024 | 15:35
00:47
Brezilya’da Madonna konserini 1,6 milyon kişi izledi | Video 05.05.2024 | 15:35
00:44
Tel Aviv’de esir protestosu | Video 05.05.2024 | 13:53
00:21
02:40
00:58
Çin’de şiddetli yağış! Zhongshan’da kırmızı alarm | Video 05.05.2024 | 10:02
06:33
Berlin’de yaklaşık 2 bin kişiden Filistin'e destek yürüyüşü | Video 05.05.2024 | 08:51
02:49
İrlanda’daki Trinity Üniversitesi’nde Filistin’e destek gösterisi | Video 05.05.2024 | 08:51
00:30
Endonezya'da sel ve heyelan faciası: 15 ölü | Video 04.05.2024 | 16:22
00:35
00:48
Pakistan'da otobüs vadiye uçtu: 20 ölü | Video 03.05.2024 | 16:43
00:57
ABD’de polis, saldırgan köpekleri vurarak durdurdu | Video 03.05.2024 | 15:59
00:57
ABD’de Cane Corso ve pitbul cinsi 4 köpek bir kişiye saldırdı | Video 03.05.2024 | 15:46
01:14
00:51
Pakistan'da otobüs vadiye uçtu: 20 ölü | Video 03.05.2024 | 10:16
02:07
Sırbistan’da yeni hükümet kuruldu | Video 03.05.2024 | 08:35