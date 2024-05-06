Refah'tan dumanlar yükseliyor | Video

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinli'nin son sığınağı olan Refah'a kara harekatı için tahliyeye başlıyor. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e, Hamas rehine takası önerilerini kabul etmediği için operasyonun gerekli olduğunu söyledi. Hamas ise tahliye kararının rehine müzakerelerinin askıya alınmasına yol açacağını belirtti.