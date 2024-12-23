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Rejim askerlerinin bombaladıkları evlerin demirlerini söküp sattığı ortaya çıktı | Video

Rejim askerlerinin bombaladıkları evlerin demirlerini söküp sattığı ortaya çıktı | Video

23.12.2024 | 12:49

Suriye'nin Maarat el-Numan ilçesinde Esad rejiminin savaş uçakları ve tanklarla evlere verdiği tahribat havadan görüntülendi. Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp rejim askerleri tarafından satıldığı öğrenildi.

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İdlib kentine bağlı Maarat el-Numan ilçesi, 13 yıl süren iç savaşın ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Suriye'de savaşın ilk yıllarında rejim aleyhine protestoların merkezi haline gelen ve rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan ilçedeki büyük yıkım havadan görüntülendi.

Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp Esad askerleri tarafından satıldığı öğrenilirken rejimden geriye kalan tanklar da bazı tamirciler tarafından tabela olarak kullanılıyor.

İlçede yaşayan İbrahim Al Mahmud, "Esad bizlere çok zulüm etti. Askerler, buralar bombalanınca ellerinde balyozlarla gelip demirleri söktü, pencereleri söktü. Demirleri hep sattılar. İnsanlar buraya dönecek ama bu inşaatı nasıl yapacaklar bilmiyoruz. Allah'a şükür Esad şimdi gitti, mutluyuz" dedi.

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