Video Dünya Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada | Video

Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada | Video

Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada | Video
03.01.2021 | 09:14

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Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

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Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın patlamasıyla birlikte etraftakilerin kaçıştığı ve yangının çıktı görülüyor.

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