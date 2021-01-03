Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada | Video 03.01.2021 | 09:14
00:45
00:20
Çin’de iki robotun tartıştığı anlar sosyal medyada olay oldu | Video 02.01.2021 | 11:23
01:07
Meksika'da okyanusu alevler kapladı! Su altı boru hattında patlama | Video 01.01.2021 | 16:42
00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
00:51
ABD’de aşı kuyruğu | Video 01.01.2021 | 13:46
00:51
01:29
02:28
Tayvan 2021'e merhaba dedi. Muhteşem görüntüler | Video 01.01.2021 | 08:18
02:15
Kuzey Kore’de 2021 coşkusu | Video 01.01.2021 | 08:18
02:05
Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da maskeli kutlama | Video 01.01.2021 | 08:15
02:21
SON DAKİKA! Avustralya 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video 31.12.2020 | 16:05
02:57
SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video 31.12.2020 | 14:05
00:52
ABD’de kanalda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma operasyonu | Video 31.12.2020 | 08:31
01:51
Yemen’de Aden havalimanında patlama : 4 ölü | Video 30.12.2020 | 15:14
00:19
Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı | Video 30.12.2020 | 15:14
00:55
02:54
00:11
Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı. O anlar kamerada | Video 30.12.2020 | 09:38
00:11
Fransa’da deniz köpüğü sahile vurdu | Video 30.12.2020 | 08:20
Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın patlamasıyla birlikte etraftakilerin kaçıştığı ve yangının çıktı görülüyor.