Video Dünya Richard Branson turistik gezi için uzaya gidiyor: Sırada Justin Bieber, Tom Hanks ve Lady Gaga var! | Video

Richard Branson turistik gezi için uzaya gidiyor: Sırada Justin Bieber, Tom Hanks ve Lady Gaga var! | Video

Richard Branson turistik gezi için uzaya gidiyor: Sırada Justin Bieber, Tom Hanks ve Lady Gaga var! | Video
11.07.2021 | 17:39

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İngiliz milyarder iş adamı Richard Branson, sahibi olduğu Virgin Galactic firması bünyesindeki VMS Eve aracı ile birlikte bugün uzaya gidiyor. Unity 22 isimli bu yolculuk, uzay turizminin resmen başlaması anlamına geliyor. 20 Temmuz’da ise ABD’li milyarder Jeff Bezos sahibi olduğu Blue Origin şirketiyle uzaya gidecek. Dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos’a New Shepard isimli aracında 5 kişi daha eşlik edecek. Bir diğer milyarder iş adamı Elon Musk da eylülde uzay yolcusu. Elon Musk sahibi olduğu Space X şirketine ait Dragon kapsülü ile uzayda birkaç gün kalacak.

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