Video Dünya Roma’daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı | Video
Roma’daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı | Video

Roma’daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı | Video

07.05.2023 | 08:34

İtalya’nın başkenti Roma’da iklim aktivistleri, tarihi Dört Nehir Çeşmesi'ne kömür bazlı sıvı döktü.

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İtalya'nın başkenti Roma'da "Ultima Generazione (Son Nesil)" adlı iklim aktivistleri, ünlü İtalyan mimar Gian Lorenzo Bernini tarafından 17. yüzyılda yapılan tarihi çeşmeyi hedef aldı. Tarihi çeşmeye giren iklim aktivistleri, "Fosil yakıtlara para ödemeyelim" yazılı pankart açarak suya kömür bazlı sıvı döktü. Çeşmedeki suyun rengi siyaha dönerken, çevredekiler iklim aktivistlerinin eylemine tepki gösterdi. Aktivistler polis tarafından gözaltına alındı.

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