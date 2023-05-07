Roma’daki tarihi çeşmeye kömür bazlı sıvıyla saldırı | Video
İtalya’nın başkenti Roma’da iklim aktivistleri, tarihi Dört Nehir Çeşmesi'ne kömür bazlı sıvı döktü.
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