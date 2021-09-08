Rum Kesimi’nden büyük skandal! Atatürk’e ait sayfaları yırttılar!
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Türkiye’ye yönelik hakaret ve saldırılarına devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bu kez Eğitim Bakanlığı aracılığıyla büyük bir küstahlığa imza attı. Rum basınında çıkan haberlere göre Eğitim Bakanlığı, orta eğitimde yayınlanan İngilizce kitabında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sayfaların yırtılması talimatını verdi.