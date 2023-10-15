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Runway Model Universe güzellik yarışmasında Filistin bayraklı yarışmacı geceye damga vurdu | Video

Runway Model Universe güzellik yarışmasında Filistin bayraklı yarışmacı geceye damga vurdu | Video

15.10.2023 | 15:20

Runway Model Universe güzellik yarışmasının finali Pendik'te düzenlendi. Renkli geçen gecede Filistin bayrağı açan yarışmacı Dayana Saleh, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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Pendik The Green Park Otel'de gerçekleşen organizasyon büyük bir ilgiyle izlendi. Yarışmacılar podyumda teker teker yürüyüp hünerlerini sergilediler. Filistinli yarışmacı Dayana Saleh'in Filistin bayrağı açarak podyumda yürümesi geceye damga vuran hareketi oldu. Yarışmada dereceye giren erkek yarışmacılar 1'inci Bulgaristan'dan Liubomir Genov, 2'nci Avustralya'dan Lewis Lawrence ve 3'üncü Gürcistan'dan Zurika Kartsivadze, dereceye giren kadın yarışmacılar ise 1'inci Fransa'dan Myroslava Shotropa, 2'nci Filipinler'den Zilanni Eve Rojas ve 3'üncü Belçika'dan Elizabeth Victoria oldu.

Yarışmayla ilgili konuşan tasarımcı ve eğitmen Rohan Ronald Legaspi, "Yarışmanın finalini İstanbul'da yaptık. Çünkü İstanbul Asya ile Avrupa'nın tam göbeğinde bir yer. Bütün mankenler ve tasarımcılar buraya kolay gelebiliyor" dedi.

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