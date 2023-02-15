Rus arama kurtarma ekibi ülkesine döndü | Video 15.02.2023 | 11:02 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Rus arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını tamamlayarak Moskova'ya döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere birçok deprem bölgesinde arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları yapan Rus ekipler ülkesine döndü. Dün çalışmalarını tamamlayan ekipler gece saatlerinde hazırlanan uçakla Moskova'ya giderken havaalanında bando ile karşılandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 150'den fazla kişiden oluşan Rus kurtarma ekiplerinin Moskova'ya inişine dair görüntüler paylaşırken, havaalanındaki Rusların kurtarma ekiplerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, dün yaptığı basın toplantısında Rus ekibinin çalışmalarını tamamladığını duyururken ekiplerin Rusya'ya döneceğini açıklamıştı.