Rus askerlerinden temizlenen Borodyanka'da büyük yıkım görüntülendi | Video

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bugün 38. gün... Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Borodyanka'da Rus ordusunun bıraktığı büyük yıkım görüntülendi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesine bağlı Borodyanka Ukrayna kontrolüne geçti" ifadeleri kullanıldı.