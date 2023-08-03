Video Dünya Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video

Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video

03.08.2023 | 12:29

Rus bilim adamları, dünyanın en soğuk noktası olarak bilinen Antarktika’da karpuz yetiştirmeyi başardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rus bilim adamları, 2020 yılının Şubat ayında başlattıkları proje kapsamında dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika'daki Vostok istasyonunda karpuz yetiştirmeyi başardı. Rusça "Bitkiler" anlamında gelen "Rastenia" adı verilen projede bilim adamlarının karpuzları yetiştirmesi 103 gün sürdü. Rusya'nın Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü (AARI) tarafından yapılan açıklamada "Agrofizik Araştırma Enstitüsü ve Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Sorunlar Enstitüsü ile ortak yapılan proje kapsamında dünyanın en soğuk noktası Vostok istasyonunda karpuz yetiştirme çalışmasının ilk denemesi tamamlandı" denildi. Hava sıcaklığı, nem oranı gibi koşulların istasyon içerisinde oluşturulan özel serada sağlandığı bildirilen açıklamada, Rus bilim adamlarının 103 günde 8 adet "oldun ve tatlı" karpuz yetiştirmeyi başardığı kaydedildi.

AARI Direktörü Aleksandr Makarov, "Taze sebzelerin, meyvelerin ve bilimsel karşılığı ve pratik faydası dışında ortak projemiz çok sayıda önemli avantajı da var. istasyondaki sera düşük sıcaklık, sınırlı yaşam alanı gibi koşullarda aylarını geçiren kutup araştırmacılarının duygusal durumuna da pozitif etkileri oldu" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 01:28
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 03.08.2023 | 12:29
Japonya’da Khanun Tayfunu’nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 02:00
Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 03.08.2023 | 10:41
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 02:29
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 03.08.2023 | 08:45
İtalya’nın kuzeyinde orman yangını | Video 01:01
İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video 02.08.2023 | 14:43
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02:21
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02.08.2023 | 13:53
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 00:17
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 02.08.2023 | 13:37
İngiltere’de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 01:11
İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 02.08.2023 | 12:48
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 10:54
Nijer’de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 00:12
Nijer'de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 02.08.2023 | 11:16
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:07
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 01:21
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 02.08.2023 | 10:32
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 00:23
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 02.08.2023 | 09:20
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 00:28
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 01.08.2023 | 15:48
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 00:18
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 01.08.2023 | 15:24
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01:38
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01.08.2023 | 14:45
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp | Video 01:23
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp | Video 01.08.2023 | 13:01
Moskova’da bir binaya 2 gün içinde ikinci dron saldırısı | Video 00:21
Moskova’da bir binaya 2 gün içinde ikinci dron saldırısı | Video 01.08.2023 | 12:33
Ukrayna’dan Moskova’ya İHA saldırısı! | Video 01:05
Ukrayna'dan Moskova'ya İHA saldırısı! | Video 01.08.2023 | 09:50
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01:22
ABD’de küçük uçak denize çakıldı | Video 01.08.2023 | 08:45
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 03:45
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 11’e yükseldi | Video 01.08.2023 | 08:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA