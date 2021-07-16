Video Dünya Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti | Video

Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti | Video

Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti | Video
16.07.2021 | 13:06

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Rusya'da bir çiftin asansördeki kavgası etrafı kana buladı. Birbirlerine acımasızca vuran genç çift, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörü temizlerken, o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde geçtiğimiz 13 Temmuz'da bir çiftin asansörde yumrukla başlayıp temizlikle biten kavgası viral oldu. Apartmanın asansöründeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kadın, arkasından gelen yüzü kanlı erkek arkadaşının yumruklarına maruz kalıyor. Kadın, erkek arkadaşına karşı koymaya çalışırken, asansördeki şiddet dakikalarca devam ediyor. Adam telefonda görüşme yaptığı sırada kadın asansörde kamera olduğunu fark ediyor. Öfkeli adam kamerayı umursamazken, saniyeler sonra acımasızca vurmaya devam ettiği ve kafa attığı kadını asansörden dışarı atıyor.

KANLI KAVGA TEMİZLİKLE BİTTİ
Kavgayı sona erdiren genç çiftin kanlar içinde kalan asansörü temizlik kovası ve bez alarak temizlemeye geldiği görülüyor. Birbirini darp ederek yaralayan çiftin temizlikten önce yaralarını bandajla sardığı dikkatlerden kaçmazken, asansörün içindeki cam kırıkları ve dairelerin önüne kadar yayılan kan izlerine itinayla temizlediği görülüyor.

Çiftin asansördeki anları sosyal medyada kısa sürede yayılarak viral hale gelirken, olay Rusya'da en çok izlenen ve tartışılan konular arasına girdi. Olayla ilgili adli bir süreç başlatılmadığı öğrenildi.

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