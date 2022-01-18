Rus dublör 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti | Video

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Rus dublör Evgeny Chebotarev ölümcül gösterilerine bir yenisini daha ekleyerek 80 kilometre hızla giden minibüse atlayıp mermi gibi içinden geçti.
Rusya'da dizi ve filmlerde dublörlük yapan ve sayısız ölümcül gösterilerle ülkenin en çok tanınan kişileri arasında yer alan Evgeny Chebotarev, yeni bir gösteriye imza attı. Daha önce metrelerce yüksekten atlayan, üstünden araba geçen ve alevlerin içinden geçen Rus dublör, geçtiğimiz Eylül ayında araçla nehre uçtuğu gösteri sırasında kaburgasını kırmıştı. Doktorların en az 6 ay sonra iyileşeceğini belirttiği Chebotarev son gösterisi ile yürekleri ağza getirdi.
HAREKET HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN İÇİNE DALDI
Chebotarev akıllara durgunluk veren 71'nci gösterisinde, yola yerleştirilen bir platformun üzerine yatarak karşı yönden 80 kilometre hızla gelen minibüsün ön camından içeri daldı. Aracın içinden hızla geçen Chebotarev arka kapıdan yola düştü. Gösteri sırasında minibüste 3 yolcunun mizanseni yapıldı.