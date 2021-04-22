Video Dünya Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu | Video

Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu | Video

Rus istihbaratından Kırım'da
22.04.2021 | 12:24

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 1 Rus vatandaşını gözaltına aldı.

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Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u gizli bilgileri topladığı gerekçesiyle gözaltına alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bugün de Kırım'da Ukrayna için casusluk yaptığı öne sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı. FSB tarafından yapılan açıklamada, Kırım'ın Akmescit şehrinde 1 Rus vatandaşının Rus ordusunun Karadeniz filosuna dair gizli verileri topladığı, bu bilgileri Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın istihbarat merkezine göndermeyi hedeflediği belirtildi. İsmi açıklanmayan 1 Rus vatandaşının önce ifadesinin alındığı, daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus vatandaşının 2 ay sonraki duruşma süresine kadar tutuklu kalacağı ve "vatana ihanet" suçlamasıyla 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacağı öğrenildi.

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