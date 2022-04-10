Video Dünya Rus ordusu, Andriivka köyünü ‘çocuk ve kadın var’ yazılarına rağmen bombaladı | Video
Rus ordusu, Andriivka köyünü ‘çocuk ve kadın var’ yazılarına rağmen bombaladı | Video

Rus ordusu, Andriivka köyünü ‘çocuk ve kadın var’ yazılarına rağmen bombaladı | Video

10.04.2022 | 11:16

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Rus ordusunun, Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyüne girmesinden önce evlerinin kapılarına “çocuk ve kadın var” yazan kasaba halkı yine de Rus güçleri tarafından saldırıya uğradı.

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinden çekilmesinin ardından yaşanan yıkım gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünün halkı, evlerinin kapısına "çocuk ve kadınlar var" yazmasına rağmen Rus ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Rus güçlerinin birçok eve yerleştirdiği bombalar, mayın tuzakları ve gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle köy neredeyse tamamen yıkıldı. Yaşanan çatışmaların izlerini köydeki cadde boyunca görmek mümkün. Olay yerinde bulunan bir kadın yıkılan evleri göstererek, "Ben burada yaşıyorum. Yıkılan evlerin sahiplerinin komşusuyum" dedi.

Rus güçlerinin kasabadan ayrılmasının ardından köye giren Ukrayna güçlerinin bulunan mayın ve bombaları temizleme çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler bomba ve mayın tespiti yaptıkları evlerin kapısına "içeride mayın var" yazısı yazıyor.

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