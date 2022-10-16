Video Dünya Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video
Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video

Rus saldırılarında zarar gören araçlar Çekya'da sergileniyor | Video

16.10.2022 | 11:02

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında kullanılamaz hale gelen araçlar, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali çerçevesinde sergileniyor.

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Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali çerçevesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sırasında zarar gören 4 araç sergileniyor. Marianske Namesti meydanındaki festivale halk da büyük ilgi gösterirken, enkaza dönen araçlara tasarımcılar tarafından yapay dumanlar ve ışıklar eklendi. Ukrayna'nın Prag Büyükelçiliği ile işbirliği içinde gerçekleştirilen festivalde, araçların Ukrayna'dan Prag'a getirilmesi için bir hayırsever tarafından bir milyon Çek korunası (yaklaşık 41 bin euro) bağışlandı. Araçların Çekya'nın çeşitli kentlerinde de sergilenmesi bekleniyor.

"RUS SALDIRILARINDAN KURTULABİLENLERİN ARABALARI"
Daha önce de "Ulusun Hafızası" isimli sergide gösterilen araçlar hakkında konuşan sergi yöneticisi Mikulas Kroupa, Ukrayna'daki insanların başına gelenleri enkaza dönen arabalar üzerinden anlatmak istediklerini belirtmişti. Her arabada ölümden son anda kurtulan bir ailenin hikayesi olduğunu söyleyen Kroupa, "Buradaki arabalar ölen ailelerin arabaları değil. Rus saldırılarından kurtulabilenlerin arabaları" demişti.

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