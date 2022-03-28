Video Dünya Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video
Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video

Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video

28.03.2022 | 15:17

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Rus saldırısından en çok etkilenen kentlerden biri olan Jitomir’de Rus bombardımanın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'da ülkenin başkenti Kiev ile Lviv arasında çok stratejik bir nokta da bulunan ve savaşın başladığı ilk günden bu yana bir çok kez hedef alınan Jitomir'de Rus saldırılarının ardından birçok sivil alan zarar gördü. Kentte bulunan bir lisenin, saldırıların ardından büyük kısmı yıkılırken, bina kullanılamaz hale geldi. Kentte saldırı sonrası sivil evler yerle bir olurken, yıkılan okul binası ve çevresi Ukraynalı askerler tarafından koruma altına alındı. Bölgeye, çevrede oturan vatandaşlar ve özel izni olanların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

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