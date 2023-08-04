Video Dünya Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video
Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video

Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video

04.08.2023 | 11:42

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Savaş Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki ana limanı konumunda olan ve bir deniz üssüne ev sahipliği yapan Novorossiysk'e sıçradı. Bölgeden ilk görüntüler geldi...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rus savaş gemisi Karadeniz’de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 00:35
Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video 04.08.2023 | 11:42
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 02:44
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında ölü sayısı 13’e yükseldi | Video 04.08.2023 | 08:51
Güney Kore’de AVM’de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 00:47
Güney Kore'de AVM'de bıçaklı saldırı: 9 yaralı | Video 03.08.2023 | 15:42
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03:23
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat | Video 03.08.2023 | 13:53
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 02:03
Çin’de Doksuri Tayfunu nedeniyle ölü sayısı 21’e yükseldi | Video 03.08.2023 | 13:54
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 01:28
Rus bilim adamları Antarktika’da karpuz yetiştirdi | Video 03.08.2023 | 12:29
Japonya’da Khanun Tayfunu’nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 02:00
Japonya’da Khanun Tayfunu'nda ölü sayısı 2’ye yükseldi | Video 03.08.2023 | 10:41
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 02:29
ABD Kongresinde silahlı saldırgan alarmı | Video 03.08.2023 | 08:45
İtalya’nın kuzeyinde orman yangını | Video 01:01
İtalya'nın kuzeyinde orman yangını | Video 02.08.2023 | 14:43
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02:21
Çin’in başkenti Pekin’de son 140 yılın en şiddetli yağışı görüldü | Video 02.08.2023 | 13:53
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 00:17
Senegal’de otobüse molotof kokteylli saldırı: 2 ölü | Video 02.08.2023 | 13:37
İngiltere’de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 01:11
İngiltere'de şoke eden manzara! Evsizlik sorunu zirvede | Video 02.08.2023 | 12:48
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 10:54
Nijer’de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 00:12
Nijer'de darbe: Fransa, vatandaşlarını tahliye etti | Video 02.08.2023 | 11:16
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02:28
Japonya’yı Khanun Tayfunu vurdu: 1 ölü, 22 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:07
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 01:21
Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video 02.08.2023 | 10:32
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 00:23
Hayvanat bahçesindeki ayı videosu viral oldu! Kostüm mü gerçek mi? 02.08.2023 | 09:20
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 00:28
Pekin’de selde 11 kişi öldü, 27 kişi kayıp! | Video 01.08.2023 | 15:48
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 00:18
Sömürgeciliğe karşı ayaklandılar: Senegal’de Fransız bayrakları ateşe verildi | Video 01.08.2023 | 15:24
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01:38
Japonya’da Khanun Tayfunu paniği | Video 01.08.2023 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA