Rus savaş gemisi Karadeniz'de vuruldu! İşte bölgeden ilk görüntüler... | Video

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Savaş Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki ana limanı konumunda olan ve bir deniz üssüne ev sahipliği yapan Novorossiysk'e sıçradı. Bölgeden ilk görüntüler geldi...