Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'ya ait savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilçesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının Hafserce köyündeki taş ocağına düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.