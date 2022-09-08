Video Dünya Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video

Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video

08.09.2022 | 16:57

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Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib’de düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Rusya'ya ait savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilçesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının Hafserce köyündeki taş ocağına düzenlediği saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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