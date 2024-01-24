Rus uçağı düştü! 65 Ukraynalı esir öldü | Video
Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 65 Ukraynalı esir asker hayatını kaybetti. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı düştü. Rus medyasının Savunma Bakanlığı yetkililerine değindirdiği haberde, en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı. Rus medyası, uçakta Ukraynalı esir alınan askerlerin olduğunu duyurdu. Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov ise kazadan haberdar olduklarını ancak henüz detaylı bilgi olmadığını söyledi. Uçakta 65 Ukraynalı esir askerin yanı sıra 6 mürettebat ve 3 kişinin bulunduğu kaydedildi.
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