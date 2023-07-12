Rusya: "4 Haziran'dan bu yana 26 binden fazla Ukrayna askeri öldü" | Video 12.07.2023 | 14:57 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun taarruzlarına başladığı 4 Haziran'dan bu yana 26 bin kayıp verdiğini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki savunma sanayi işletmelerinde incelemelerde bulundu. Zırhlı savaş araçlarının yanı sıra modernize edilen Mi-24 tipi askeri helikopterlerini de inceleyen Şoygu, Ukrayna'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın geçtiğimiz ay karşı taarruzlara başladığını ancak bu taarruzlarının püskürtüldüğünü ifade eden Şoygu, Ukrayna'nın taarruzlara başladığı 4 Haziran'dan bu yana 26 bin asker kaybettiğini söyledi.

Ukrayna'nın aynı zamanda 3 binden fazla askeri teçhizatını da kaybettiğini açıklayan Şoygu, "Ukrayna'ya ait 21 uçak, 5 helikopter, bin 244 tank ve zırhlı araç imha edildi" dedi. Sergey Şoygu ayrıca Ukrayna'ya ait 914 özel askeri araç, 2 hava savunma sistemi, 25 adet çoklu roketatar sistemi, 176 adet HIMARS roketi, 27 adet Storm Shadow füzesi ve 483 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.